Milano 2021: Salvini, nome candidato sindaco in arrivo la settimana prossima

- La squadra e il candidato sindaco di Milano del centrodestra arriveranno all'inizio della settimana prossima. Lo ha affermato il segretario della Lega a margine della conferenza "L'Italia riparte. Prima il lavoro!" che si è tenuta questa mattina al palazzo delle Stelline a Milano. "La squadra, compreso il candidato sindaco, ce l'ho già in testa al 90 per cento. La presenteremo a brevissimo, cioè all'inizio della settimana prossima" ha dichiarato Salvini. Riguardo al candidato sindaco, "c'è qualche nome che non è assolutamente uscito. Lo tengo per me". Una scelta civica, ha sottolineato il leader della Lega: "Mi piacerebbe che fosse del mondo delle professioni, dell'impresa, con legami con il sociale, con esperienza di docenza universitaria, con una bella famiglia". (Rem)