Vaticano: il primo luglio giornata di preghiera per il Libano

- Si terrà il prossimo primo luglio in Vaticano una giornata di riflessione e preghiera per il Libano, a cui parteciperà Papa Francesco e i principali responsabili delle comunità cristiane presenti nel Paese dei cedri. L'evento è stato presentato oggi dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le chiese orientali che ha anticipato: "Il Papa e i capi delle Chiese orientali e delle comunità ecclesiali, cammineranno insieme e lo faranno per recarsi da Santa Marta alla Basilica vaticana – ha spiegato il cardinale - dopo la preghiera del Padre nostro scenderanno le scale della confessione dell'apostolo Pietro, e ciascuno porrà una candela come segno della preghiera che arde chiedendo l'intercessione dell'Apostolo. Durante la giornata non li potremo vedere né ascoltare, perché le porte della Sala Clementina del Palazzo Apostolico resteranno chiuse ai nostri sguardi" ha spiegato l'alto prelato. Alla giornata parteciperanno, oltre al Papa, il Nunzio Apostolico in Libano, monsignor Joseph Spiteri, e i dieci capi delle comunità cristiane: per parte cattolica, il Patriarca maronita cardinale Bechara Boutros Raï, quello siro-cattolico Ignace Youssef III Younan, quello melkita Youssef Absi, il vescovo caldeo Michel Kassarj e il vicario apostolico latino monsignor Cesar Essayan. La preghiera conclusiva in Basilica vedrà la possibilità di partecipazione al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. (Civ)