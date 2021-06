Imprese: Unioncamere/InfoCamere, artigiani diminuiscono, sempre meno giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese artigiane diminuiscono e la classe imprenditoriale invecchia ed è meno fiduciosa sul futuro, ma gli artigiani 4.0 sono più ottimisti: nonostante l'artigianato pesi per il 9,5 per cento sul Pil e rappresenti il 21,2 per cento delle imprese, il mestiere rischia di attrarre sempre meno giovani. A darne evidenza uno studio Unioncamere e InfoCamere sull’evoluzione delle imprese individuali artigiane negli ultimi 10 anni sulla base di Movimprese, analisi statistica del registro delle imprese delle Camere di commercio. “In dieci anni si sono perse 28 mila imprese di under 30, diminuite del 41,9 per cento rispetto al 2011, mentre sono cresciute del 47 per cento le ditte individuali guidate dagli over 70, con punte che superano il 50 al Mezzogiorno: la difficoltà di ricambio generazionale potrebbe mettere a dura prova il futuro dell'imprenditoria artigiana che tra marzo 2021 e marzo 2011 ha già subito un calo complessivo di 170 mila unità, portando a 1,3 milioni il totale dell'imprese artigiane”, si legge in una nota. (segue) (Com)