Imprese: Unioncamere/InfoCamere, artigiani diminuiscono, sempre meno giovani (2)

- In particolare, secondo lo studio, sono le ditte individuali a registrare perdite maggiori: a livello regionale soprattutto Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Sicilia. A pesare particolarmente è stata anche la pandemia: nel 2020 il 70 per cento delle imprese artigiane ha subito una riduzione di fatturato contro il 63 per cento delle altre aziende. Per quanto riguarda il futuro, solo il 54 per cento degli artigiani prevede di recuperare i livelli produttivi entro il prossimo anno, una quota che scende addirittura al 46 per cento per quelle realtà artigianali alle prese con problemi di passaggio generazionale. A rilevarlo è un'indagine del Centro Studi Tagliacarne secondo cui però gli investimenti in digitalizzazione e green fanno salire sensibilmente le prospettive di ripresa abbattendo le distanze con le altre imprese: il 63 per cento degli artigiani che ha investito in digitale e il 58 per cento che ha puntato sulla sostenibilità contano infatti di recuperare entro il 2022. La qualità dei prodotti, prosegue la nota, rimane comunque per l'artigianato un fattore essenziale di competizione: il 43 per cento delle imprese artigiane punta esclusivamente su questa leva per battere la concorrenza, contro il 39 del resto delle altre imprese. (Com)