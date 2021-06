Nepal: Covid, organizzazione no-profit fornisce ventilatori polmonari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha potuto far fronte alla carenza di ventilatori polmonari per la cura del Covid-19 grazie all’aiuto di un’organizzazione no-profit che ha concesso i macchinari in affitto. Come riporta l’emittente “Channel news Asia”, il Paese possedeva solo 840 ventilatori su un totale di 30 milioni di cittadini a inizio pandemia, di cui la maggior parte nella capitale Katmandu. L’azienda che ha consentito l’approvvigionamento dei ventilatori è la “Nepal Ventilator Services”, che ha acquistato 85 macchinari attraverso donazioni dall'inizio della pandemia l'anno scorso. "Il Nepal è non è sufficientemente equipaggiato con macchine come i ventilatori", ha detto Bishal Dhakal medico e co-fondatore del gruppo, specificando che "non ha il numero richiesto di macchine per la respirazione polmonare, che è di circa 2 o 3 mila". (segue) (Inn)