Nepal: Covid, organizzazione no-profit fornisce ventilatori polmonari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dhakal ha detto che “tutti gli 85 ventilatori dell'organizzazione sono stati affittati durante il picco dei contagi”, spiegando che "gli ospedali possono contare su di noi per attrezzature di emergenza di cui potrebbero non aver bisogno a lungo termine", in quanto “vogliamo assicurarci che le persone abbiano accesso all'assistenza sanitaria quando ne hanno bisogno". Il Myanmar ha riportato quasi 630 mila infezioni da coronavirus e oltre 8.900 decessi finora, registrando un picco di contagi a metà maggio con 9 mila persone positive al Covid-19. (Inn)