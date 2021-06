Roma 2021: Flati (M5s), cittadini ricordano fallimenti destra e sinistra, avanti con Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di amministrazioni, di destra e di sinistra, la nostra città era in disarmo, le casse comunali avevano un buco di 13 miliardi, le municipalizzate Ama e Atac erano praticamente in fallimento, affaristi e veri e propri criminali tenevano in scacco la città, mentre la politica si girava dall'altra parte. Non sto parlando di 40 anni fa: è storia recente, ci ricordiamo tutti i danni che hanno fatto le giunte di centrodestra e centrosinistra in questa città". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Francesca Flati, deputata romana del Movimento 5 Stelle. "In 5 anni Virginia Raggi e la sua giunta hanno rilanciato Roma e le sue periferie, hanno restituito servizi ai cittadini, hanno lottato per la legalità, hanno ripianato i debiti, hanno salvato Ama, Atac e tutti i posti di lavoro connessi. Adesso, i vari Calenda e Gualtieri, che non hanno mai fatto niente per la città, neanche quando erano ministri, si accorgono che Roma e i romani esistono. Non possiamo riconsegnare la città in mano a questa gente", conclude Flati. "Non vogliamo tornare indietro, ma proseguire il percorso di crescita intrapreso con Virginia Raggi".(Com)