Energia: ministra spagnola Ribera, effetti taglio Iva sull'elettricità al 10 per cento saranno "immediati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio dell'Iva sull'elettricità dal 21 al 10 per cento e la sospensione della tassa del 7 per cento sulla generazione di elettricità sarà notato "immediatamente" dai consumatori a partire dalla prossima bolletta. Lo ha affermato la vicepremier e ministra spagnola per la Transizione ecologica e la Sfida demografica, Teresa Ribera, in un'intervista a "Tve", invitando i cittadini a verificare che le aziende applichino questa riduzione. La ministra ha annunciato che il governo approverà un piano di aiuti per promuovere l'autoconsumo ed ha difeso la necessità di "assicurare la rapida trasformazione del sistema elettrico". (Spm)