Iran-Qatar: Raisi ad Al Thani, sicurezza collettiva sarà al centro della politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza collettiva sarà una componente chiave della “dottrina di politica estera regionale” del prossimo governo dell’Iran. Lo ha detto il presidente eletto iraniano, Ebrahim Raisi, durante una conversazione telefonica con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Il focus sulla sicurezza collettiva, ha aggiunto Raisi, permetterà di portare “pace e stabilità” ai Paesi della regione. Tra le modalità per garantire la stabilità e la sicurezza collettiva, ha sottolineato Raisi, vi sarà l’interruzione delle interferenze straniere nelle dinamiche regionali. La “sinergia” di “relazioni politiche” e “interazioni economiche” tra Iran e Qatar, ha aggiunto il neoeletto presidente iraniano, rappresenterà un buon modello per realizzare “una convergenza economica regionale”. Da parte sua, Al Thani si è congratulato con Raisi per la sua elezione a presidente, aggiungendo che durante la sua amministrazione i rapporti bilaterali saranno consolidati. (Res)