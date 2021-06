Infrastrutture: Somaliland, Dp World inaugura nuovo terminal del porto di Berbera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dp World Berbera, che ha iniziato le operazioni nel porto nel marzo 2017, da allora ha aumentato i volumi del 35 per cento e la produttività delle navi del 300 per cento. L'operatore portuale con sede a Dubai ha ampliato significativamente la sua presenza in Africa mentre cerca di attingere a redditizie rotte commerciali nella regione. Dp World ha investimenti esistenti in Egitto, Algeria, Gibuti, Ruanda, Somaliland, Mozambico e Senegal. L'anno scorso l'operatore portuale ha firmato un accordo con il Senegal per sviluppare il suo porto in acque profonde di Ndayane, rendendolo il più grande investimento portuale della compagnia in Africa in quel momento. Dp World Dakar ha dichiarato che investirà un totale di 1,1 miliardi di dollari in due fasi del progetto, che dovrebbe rafforzare la posizione di Dakar come importante hub logistico e gateway per l'Africa occidentale e nord-occidentale. (Res)