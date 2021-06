Imprese: torna Micam, il salone internazionale della calzatura dal 19 al 21 settembre a Fiera Milano Rho (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo, la piattaforma Micam Milano Digital Show affiancherà l'evento fisico dal 15 settembre al 15 novembre 2021, permettendo ai brand di programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la fiera. A settembre tornerà anche Micam X, l'innovation hub di Micam Milano che, nella versione digitale andata in onda da marzo a maggio 2021, ha registrato oltre 31.000 visualizzazioni. Grazie ad un fitto calendario di seminari, workshop, proposte innovative e tecnologiche, Micam X presenterà agli operatori del settore le nuove tendenze di mercato, di stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità con un panel di relatori di altissimo livello. Da non perdere il lancio del nuovo strumento di certificazione creato da Assocalzaturifici per valorizzare le imprese che hanno un progetto di sostenibilità industriale credibile. Completeranno la rassegna di settembre la quarta edizione del progetto Emerging Designers, l'area evento dedicata a 12 designer internazionali di calzature, selezionati attraverso un concept innovativo; Micam Start-Up Boot Camp, un concept dedicato alle migliori start up innovative del settore calzaturiero da incubare e accelerare; Italian Artisan Heroes, la nuova area, promossa da Assocalzaturifici e dedicata alle migliori produzioni italiane in private label, che porterà in fiera i casi di successo della piattaforma digitale dedicata all'artigianato. (Com)