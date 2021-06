Cina-Italia: presentata all’ambasciata la nuova Spider Sf90 della scuderia Ferrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata all’ambasciata d’Italia a Pechino la nuova Spider Sf90 ibrida della scuderia Ferrari. Lo si legge in un comunicato diramto dalla sede diplomatica, secondo cui tra più di cento ospiti e giornalisti l’ambasciatore Luca Ferrari ha fatto gli onori di casa con a fianco il presidente di Ferrari Greater China, Giuseppe Cattaneo. Oltre ad essere la prima spider ibrida plug-in di serie del cavallino rampante, la Sf90 stabilisce nuovi parametri di riferimento per le prestazioni, l'innovazione e l'emozione di guida, non solo per la gamma Ferrari, ma per l'intero settore sportivo. Il sistema ibrido plug-in della Sf90 garantisce infatti una potenza ineguagliata di 1000 cavalli, grazie alla combinazione tra il motore turbo V8 e tre motori elettrici, che ne fanno la supercar più potente mai realizzata a Maranello. L’ambasciatore d’Italia ha sottolineato che “marchi come Ferrari rappresentano la quintessenza di ciò che l’Italia è in grado di produrre in termini di design, eleganza, raffinatezza, stile, ma soprattutto tecnologia e innovazione ai massimi livelli”. “Il successo di Ferrari nel mercato cinese – ha aggiunto l’ambasciatore – è motivo di orgoglio, considerando che i consumatori cinesi sono sempre più attenti alla ricerca di prodotti caratterizzati da elevati standard di qualità, sostenibilità e innovazione”. (Cip)