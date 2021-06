Milano 2021: Costa, impegno entro la settimana di comunicare nome candidato centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul candidato sindaco a Milano per il centrodestra, "mi pare che ci sia l'impegno entro la settimana di comunicare il nome del candidato". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (NcI), ospite ad "Agorà" su Rai 3. "In tutte elezioni amministrative il centrodestra si è sempre presentato unito, sono convinto che anche questa volta ci siano le condizioni per arrivare a questo obiettivo", ha aggiunto il sottosegretario. (Rin)