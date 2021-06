Roma: sequestrati 17 chili tra hashish e cocaina, arrestati due spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato San Lorenzo, impegnati in un'attività investigativa sviluppatasi in servizi di osservazione, appostamenti e pedinamenti sono riusciti a risalire a B.O., 47enne romano, dedito alla attività di spaccio nella zona adiacente a via Lucio Mummio. In particolare nei giorni scorsi i poliziotti, dopo averlo seguito fino ad un cancello di un edificio all'interno del quale l'uomo è entrato, hanno deciso di sottoporlo a controllo. Trovato in possesso di un mazzo di chiavi e di 32,5 grammi di cocaina, i poliziotti hanno poi effettuato una perquisizione, non nella casa dove l'uomo ha detto di abitare ma in quella corrispondente al cancello di ingresso dove è stato fermato. Hanno così scoperto sotto il letto 15,5 chili di hashish, 523 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Altri 15,9 grammi di marijuana, 73,1 grammi di hashish ed un altro bilancino di precisione sono stati trovati nella sua residenza ufficiale. B.O., al termine degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. (segue) (Rer)