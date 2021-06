Roma: sequestrati 17 chili tra hashish e cocaina, arrestati due spacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato invece arrestato nel corso del serrato pattugliamento del territorio da parte degli agenti della Sezione Volanti, A.C., 28enne originario di Colleferro. In particolare i poliziotti hanno notato il giovane scendere dalla macchina e incamminarsi frettolosamente verso via di Pietralata, dove, il 28enne, accortosi della presenza dei poliziotti si è disfatto di un grosso involucro contenuto nella tasca laterale dei pantaloni, gettandolo a terra. La successiva perquisizione del giovane ha fatto scoprire agli agenti un altro pacco, nell'altra tasca del pantalone, all'interno del quale, come in quello rinvenuto sotto la macchina c'era dell'hashish, per un peso complessivo di 1 chilo e 5 mila euro in contanti, invece, sono stati rinvenuti poi dagli agenti delle volanti e dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato S. Ippolito nella sua abitazione. Al termine delle operazioni di rito anche per A.C. sono scattate le manette. Sequestrato il telefono cellulare. (Rer)