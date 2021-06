Niger: attacco jihadista nell'ovest, almeno 10 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci persone sono state uccise in un attacco di sospetti jihadisti nel Niger occidentale, affermano i rapporti. Secondo quanto riferito da funzionari della provincia di Tillaberi citati dalla stampa locale, gli assalitori hanno usato motociclette per compiere raid su due villaggi, Danga-Zouani e Korombara, e sui campi dei contadini vicini. Secondo quanto riferito, anche depositi di grano e capanne sono stati dati alle fiamme. Tillaberi si trova nella zona di tre confini che collega Niger, Burkina Faso e Mali, un'area notoriamente insicura e considerata epicentro dell'insurrezione jihadista. Centinaia di persone sono morte e migliaia sono state sfollate in tutta la regione del Sahel a causa dei continui attacchi delle fazioni jihadiste. (Res)