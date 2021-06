Ungheria: ministra Giustizia, da anni che si grida alla morte della democrazia nel nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono anni che la stampa internazionale pubblica dichiarazioni indiscutibili sulla morte della democrazia ungherese. Lo scrive la ministra della Giustizia magiara, Judit Varga, in un articolo che per il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, è stato "censurato" dal portale "Politico". Gli strali contro la legge ungherese contro la pedofilia recentemente approvata si iscrivono secondo Varga nel solco di queste dichiarazioni. "Questa volta si dice che l'Ungheria ha adottato una legge omofobica e discriminatoria. A nessuno importa che la dichiarazione firmata da diversi Stati membri dell'Unione europea contenga accuse false e che falsifichi il merito della legge ungherese omettendo sue parti essenziali. A nessuno importa notare che il focus della legge è la tutela dei bambini da qualsivoglia tipo di sessualità e che per questo motivo non può essere, per definizione, discriminatoria", ha affermato la guardasigilli. (segue) (Vap)