Ungheria: ministra Giustizia, da anni che si grida alla morte della democrazia nel nostro Paese (2)

- Ai firmatari della condanna non è venuto nemmeno in mente di "chiedere una spiegazione ufficiale da parte del governo ungherese prima di pubblicare la lettera. Le critiche hanno invece ingenerato un conflitto artificioso tra i diritti dei bambini e quelli della comunità Lgbt", ha continuato. Varga ribadisce quanto già detto dal premier, Viktor Orban, ovvero che la legge ungherese mira a garantire i diritti dei genitori e la tutela dei minori dall'avere accesso a contenuti che possano contraddire i principi educativi che i loro genitori scelgono per loro. Finché i minori non raggiungono la maggiore età, ogni altro attore, "sia esso lo Stato o le scuole, dovrà rispettare i diritti dei genitori di decidere dell'educazione sessuale dei figli". Varga richiama l'articolo 14 (3) della Carta dei diritti fondamentali, per il quale "il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche è rispettato secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". La guardasigilli reitera che la legge approvata in Ungheria non si applica alle vite, identità e pratiche sessuali di coloro che hanno più di 18 anni, "né a come gli adulti desiderano esprimersi o presentarsi pubblicamente". (segue) (Vap)