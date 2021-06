Ungheria: ministra Giustizia, da anni che si grida alla morte della democrazia nel nostro Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'orientamento sessuale e l'identità di genere rientrano pienamente nelle tutele della costituzione ungherese", ha continuato la ministra. Nel Paese centro-europeo "tutti sono liberi di esprimere la loro identità sessuale come ritengono opportuno" e "non c'è contraddizione" nel garantire allo stesso tempo i diritti e gli obblighi dei genitori nell'educazione dei figli. "Non è la prima volta, tuttavia, che una legge ungherese" è oggetto dell'interpretazione "di alcuni che scelgono di esprimere pregiudizi senza prima sindacare i fatti". Le dichiarazioni politiche di condanna della legge sono "vergognose" perché si scontrano con un principio di "cooperazione leale" ma anche perché "incorporano un'opinione politica partigiana senza previa indagine imparziale", prosegue la ministra della Giustizia. (Vap)