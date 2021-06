Ue: Consiglio europeo, seconda giornata su ripresa ed Euro Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Ventisette stanno arrivando al Consiglio europeo per la seconda giornata di lavori tutta dedicata ai temi economici. Prima, i leader dell'Unione europea esamineranno lo stato di avanzamento dell'attuazione di Next Generation Eu. Dovrebbero inoltre discutere della raccomandazione sulla politica economica della zona euro. A conclusione di questo capitolo dell'agenda, si aprirà l'Euro Summit, con la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, e il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, in cui si discuterà delle sfide economiche che la zona euro dovrà affrontare nel post Covid ed esamineranno inoltre i progressi compiuti in merito all'unione bancaria e all'unione dei mercati dei capitali. (Beb)