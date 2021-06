Lavoro: Bernini (FI), flessibilità e riforma fisco nostre proposte per occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inutile ormai fare il processo alle intenzioni al reddito di cittadinanza: è vero che ci sono tante persone che preferiscono restare a casa e mantenere il sussidio perché malpagate, ma è inaccettabile la retorica del lavoratore pigro, soprattutto rivolto ai giovani, e del datore di lavoro profittatore. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, a Mattino 5. "Per Forza Italia le soluzioni al problema lavoro sono due: modifiche al decreto dignità in modo che ci sia un ventaglio di contratti più congeniali alle esigenze produttive del momento; riforma fiscale che renda meno oneroso il costo del lavoro e diminuisca il divario tra reddito lordo e netto. Flessibilità e riforma del fisco, o l’occupazione non riparte”, ha concluso. (Com)