Spagna: a giugno spesa per pensioni cresce del 3,2 per cento a 10,1 miliardi di euro

- Nel mese di giugno l'Istituto di previdenza sociale spagnolo ha stanziato per il pagamento delle pensioni contributive la cifra record di 10,1 miliardi di euro, il 3,2 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2020. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Inclusione, della Sicurezza Sociale e della Migrazione, nei primi cinque mesi dell'anno, secondo l'ultimo periodo disponibile, sono state contabilizzate 262.222 nuovi pensioni, mentre 220.505 sono state soppresse. (Spm)