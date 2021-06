Caucaso: Romania, Austria e Lituania inviano messaggio su necessità di approfondire riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso le visite nel Caucaso meridionale dei ministri degli Esteri di Romania, Austria e Lituania su mandato dell'Ue, viene inviato a quei Paesi un messaggio coordinato sulla necessità di proseguire e approfondire le riforme, nello spirito dell'agenda europea. Lo ha detto il capo della diplomazia romena, Bogdan Aurescu in una dichiarazione congiunta con i suoi omologhi austriaco e lituano, Alexander Schallenberg e Gabrielius Landsbergis. "Attraverso le visite a Baku, Erevan e Tbilisi, stiamo inviando un messaggio coordinato sulla necessità di continuare e approfondire le riforme, nello spirito dell'agenda europea. In effetti, la visita mirerà anche a preparare il vertice del partenariato orientale di dicembre", ha affermato il ministro romeno oche ha parlato anche del ruolo della Romania nel sottolineare, a livello dell'Ue, l'importanza di affrontare i conflitti prolungati nella regione del Mar Nero. "Rappresenta un successo diplomatico, la preoccupazione del nostro Paese per la stabilità e la sicurezza degli stati del partenariato orientale ha valenze geostrategiche e la soluzione di questi conflitti è un obiettivo prioritario", ha affermato Aurescu. (segue) (Rob)