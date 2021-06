Caucaso: Romania, Austria e Lituania inviano messaggio su necessità di approfondire riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, il ministro ha affermato che la visita "rappresenta una buona opportunità per aumentare il profilo della Romania all'interno dell'Unione europea e verso i nostri partner nel Caucaso”. "Ci sono conflitti che persistono intorno al Mar Nero, in alcuni casi per diversi decenni, che certamente colpiscono la sicurezza e la prosperità della regione", ha affermato Aurescu. Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha parlato in questo contesto dell'importanza che l'Unione europea mostra per il Caucaso meridionale. "Abbiamo un interesse nella regione e non possiamo lasciarlo ad altri attori. È semplice", ha detto Schallenberg secondo cui il conflitto del Nagorno-Karabakh "ha dimostrato quanto velocemente conflitti apparentemente congelati possano tornare violenti". Il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis ha affermato che la missione è "senza precedenti". "Tre ministri europei, tre paesi europei con un mandato europeo stanno andando nel Caucaso meridionale. È davvero un forte messaggio di sostegno e impegno. Non è mai stato trasmesso in questa forma, abbiamo solo sognato a questo livello di relazione con Paesi che sono su una strada diversa, ma che ci guardano", ha mostrato Landsbergis affermando che questa visita arriva "al momento giusto" e che, per quanto riguarda la situazione in Nagorno-Karabakh, il conflitto "non è guarito" e l'Unione europea ha un ruolo per una "guarigione" più rapida. (segue) (Rob)