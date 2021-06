Caucaso: Romania, Austria e Lituania inviano messaggio su necessità di approfondire riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a domenica, i tre ministri sono in tournée regionale nel Caucaso meridionale, lo scopo della visita essendo quello di rafforzare il profilo geopolitico dell'Ue nel proprio vicinato, per aumentare il coinvolgimento e il ruolo dell'Ue nella risoluzione dei conflitti prolungati nella regione. I tre ministri degli Esteri viaggiano insieme sulla base del mandato conferito dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Il tour include visite in Azerbaigian, l’Armenia e la Georgia. La delegazione dei tre ministri degli esteri europei è completata dal rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, Toivo Klaar, nonché da altri diplomatici del Servizio europeo per l'azione esterna. I tre avranno un programma coerente di incontri a Baku, Yerevan e Tbilisi, che includerà ricevimenti di alto livello (presidente, primo ministro) e ampie consultazioni con le controparti dei tre stati visitati. (Rob)