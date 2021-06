Ue: Sereni, importante compresso sui migranti al Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È difficile trovare compromessi su una questione complessa come i migranti, ma ora per la prima volta abbiamo un Consiglio Europeo che su questo tema sancisce con estrema chiarezza un principio molto importante, che l’Europa cioè deve usare tutti gli strumenti a disposizione - finanziari, politici, di cooperazione allo sviluppo - per lavorare con i partner dei Paesi di transito e d’origine”. Lo ha dichiarato a Radio Anch’io la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, che ha aggiunto: “Finora questo già succedeva ma solo a livello bilaterale, è la prima volta che l’Europa in quanto tale afferma questo principio, guardando non solo alla rotta balcanica ma anche al Mediterraneo, quando viene chiarito che ci sono più situazioni che meritano quest’attenzione”. (segue) (Com)