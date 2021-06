Ue: Sereni, importante compresso sui migranti al Consiglio europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo - ha proseguito Sereni - non sono arrivate alcune cose che avremmo voluto, come il superamento definitivo del regolamento di Dublino, che fu scritto in un momento diverso e non rispecchia la realtà attuale. Tuttavia il compromesso raggiunto è merito dell’Italia e del Presidente Draghi, che ha imposto che si discutesse su questo tema e si fissasse un principio, che apre una fase nuova”. “Con la conclusione della missione internazionale in Afghanistan - ha detto ancora la vice ministra - c’è la possibilità che possano riprendere flussi anche da quell’area del mondo. Abbiamo un quadro in movimento in Libia, c’è stata due giorni fa la Conferenza di Berlino e il governo di unità nazionale di transizione è impegnato insieme ai partner internazionali a far svolgere le elezioni il 24 dicembre. È chiaro che ragionare della rotta mediterranea sul modello di quanto avviene in Turchia con la rotta balcanica implica fare un grande investimento sulla stabilizzazione della Libia e sulla possibilità che questo Paese possa avere un governo unitario in grado di controllare i propri confini. In questo senso l’Europa si impegna. Ed è importante che si impegni l’Europa e non solo l’Italia”, conclude Sereni (Com)