Zambia: morte e dimissioni candidati, rinviate elezioni generali in tre circoscrizioni elettorali

- La Commissione elettorale dello Zambia ha rinviato le elezioni generali in programma il prossimo 12 agosto in tre collegi elettorali dopo che un candidato deputato in una delle circoscrizioni è morto e gli altri due si sono dimessi. È quanto riferisce la stampa locale, secondo cui le tre circoscrizioni in cui il voto è stato rinviato sono Mandevu, dove è morto un candidato, Lusaka Central e Mpulungu, dove i candidati si sono dimessi. La Costituzione dello Zambia prevede nuove nomine in caso di morte o dimissioni del candidato e dopo la fine del nuovo periodo di nomina la Commissione elettorale ha tempo di stampare nuove schede elettorali e indire le elezioni. Nelle scorse settimane la Corte costituzionale dello Zambia ha stabilito che il presidente uscente Edgar Lungu può candidarsi per un nuovo mandato alle elezioni generali del prossimo 12 agosto. Il capo dello Stato è in carica dal 2015 quando subentrò al defunto presidente Michael Sata e la sua ricandidatura ha sollevato polemiche dal momento che alcuni esperti legali affermano che tecnicamente abbia già ricoperto due mandati e che pertanto non sia ricandidabile per un terzo mandato (non previsto dalla Costituzione). (segue) (Res)