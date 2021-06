Slovenia: Festa della Repubblica, presidente Pahor presiede celebrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Slovenia Borut Pahor presiederà questa sera le celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica. I festeggiamenti saranno organizzati in Piazza della Repubblica a Lubiana, e conteranno anche la presenza del premier Janez Jansa. Le celebrazioni ricorderanno anche l'avvio della presidenza slovena di turno dell'Unione europea, che coprirà il secondo semestre dell'anno partendo ufficialmente il primo luglio. Nel corso della giornata il Parlamento terrà invece una seduta straordinaria per celebrare la giornata che commemora la dichiarazione d'indipendenza del Paese dalla Jugoslavia. (Seb)