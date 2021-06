Cultura: “L’ambasciata d’Italia a Praga”, volume che ripercorre storia di "perla architettonica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei suggestivi spazi dell'ambasciata d'Italia a Praga – ritornati all'antico splendore dopo due anni di lavori di restauro che hanno riportato lustro a molte parti del Palazzo, a partire dal cortile interno, passando dalle scuderie, fino ai saloni di rappresentanza, al piano nobile, agli scaloni e alla Residenza privata – si è tenuta ieri, 24 giugno, la presentazione del volume "L'ambasciata d'Italia a Praga", realizzato dalla Fondazione Eleutheria in collaborazione con l'Ambasciata e il sostegno della società Assicurazioni Generali - Generali Ceska pojistovna, a.s. / Generali Cee Holding B.V. Nel suo intervento di saluto, l'Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio ha sottolineato come Palazzo Thun-Hohenstein eserciti il fascino di un'opera d'arte che i suoi visitatori percepiscono come finita e permanente, al pari di un quadro o di una scultura. (segue) (Vap)