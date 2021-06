Cultura: “L’ambasciata d’Italia a Praga”, volume che ripercorre storia di "perla architettonica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi 100 anni questo Palazzo ha ospitato l'ambasciata d'Italia a Praga, rendendo la Rappresentanza in Boemia una delle più belle dell'intera rete diplomatica italiana. In queste stanze generazioni di legati italiani hanno assistito al protettorato nazista, all'instaurazione del regime comunista, all'invasione del Patto di Varsavia, alla fine della Guerra fredda, alla scissione della Cecoslovacchia e al ritorno di Praga in Europa. Ognuno di loro – ha concluso il diplomatico italiano – ha avuto la responsabilità di conservare questa perla architettonica, ancora oggi proprietà del Demanio della Repubblica italiana al pari del cinquecentesco Palazzo Slavata, del magnifico Istituto Italiano di Cultura, già Sede della Congregazione Italiana, e della Cappella dell'Assunzione della Vergine, meglio nota come Cappella degli italiani". (Vap)