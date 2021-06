Roma: vandalizzata statua della porchetta a Trastevere, rivendica Animal liberation front

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata imbrattata nella notte, con della vernice rossa, la statua della porchetta a Trastevere che nei giorni scorsi ha scatenato diverse polemiche. La statua dedicata alla porchetta posta da qualche giorno in Piazza San Giovanni della Malva e realizzata da Amedeo Longo per la University of Fine Arts, nell'ambito di un progetto artistico temporaneo nelle piazze romane, intitolata 'Dal panino si va in piazza', sarebbe stata vandalizzata da Animal liberation front, che ha lasciato il suo simbolo sull’installazione. (segue) (Rer)