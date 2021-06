Migranti: Craxi (FI), da Consiglio Ue primo passo in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ più che positivo che il tema immigrazione, uscito dai radar del Consiglio europeo da oltre tre anni, sia tornato nell’agenda dei 27 e, altrettanto positiva, è la decisione, assunta all’unanimità, di stanziare 10 miliardi di euro per chiudere il rubinetto della ‘rotta mediterranea’ da cui provengono i nostri flussi migratori illegali. Così, Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia (FI) e Vicepresidente della Commissione Affari esteri. "Di certo, nel medio periodo, questa decisione porterà i suoi frutti. Ma il tema dell’instabilità di parte delle realtà interessate da questo impegno, penso alla Libia piuttosto che alla Tunisia, per non parlare del Sahel, indebolisce l'impatto della strategia e costituisce una differenza sostanziale rispetto alla ‘rotta balcanica’", ha detto Craxi. "Resta per tanto aperto non solo il tema della stabilizzazione non solo politica ma anche economica dell’area mediterranea, quanto il dossier che riguarda il tema dell’accoglienza che, con tutta evidenza, resta ancora inevaso con tutto il suo bagaglio di drammaticità e difficoltà che ciò comporta per l’Italia. Infatti, il dossier che riguarda il nuovo “Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo” resta sul tavolo con tutte le difficoltà e le chiusure del caso, con una proposta del tutto insoddisfacente e quindi irricevibile per il nostro Paese”, ha aggiunto Craxi. (Res)