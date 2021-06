Difesa: Perego (FI), Draghi evochi a sé scelte su futuro geopolitico Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Matteo Perego, in una nota sottolinea che "come riportato da alcuni organi di stampa, il valore stimato degli investimenti in Difesa di Emirati e Arabia Saudita è di 58 miliardi, per intenderci più del doppio del nostro budget annuo per la Difesa. Le industrie nazionali italiane erano in prima fila per accaparrarsi le importanti commesse dei due Paesi, l'acume del tandem Cinquestelle Di Maio-Di Stefano ha di fatto estromesso l'Italia da queste opportunità, consegnando ai francesi di Thales e Naval Group, probabilmente increduli del masochismo del nostro Paese, una torta così importante. Il tutto dopo aver già perso, sempre in favore dei francesi, 4 miliardi di commesse per gli Eurofighter in Egitto". L'esponente azzurro si chiede "fino a che punto sia possibile sopportare tanta approssimazione e miopia. Fino a che punto la nostra Industria, già pesantemente colpita dal calo di esportazioni nel 2020 e con una competizione internazionale sempre più agguerrita, possa affrontare le sfide del mercato avendo come principale antagonista un pezzo della classe dirigente del Paese". "L'auspicio - conclude Perego - è che il Presidente del Consiglio Mario Draghi, la cui autorevolezza è universalmente riconosciuta, avochi a sé certe scelte da cui dipendono il futuro geopolitico del Paese, il sistema industriale e il ruolo dell'Italia che forse alcuni dimenticano essere una potenza del G7".(Com)