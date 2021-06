Europa orientale: Consiglio Ue, intensificare rapporti con Paesi partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo rimarca la necessità di approfondire e intensificare ulteriormente i legami politici, economici e interpersonali e la cooperazione con i partner orientali al fine di aumentarne la resilienza. È quanto si legge nelle conclusioni della prima giornata di lavori del Consiglio Ue. I 27 Paesi membri hanno ricordato “la dichiarazione del vertice del Partenariato orientale del 2017 in cui sono riconosciute le aspirazioni europee e la scelta europea dei partner orientali interessati, come prevedono gli accordi di associazione, e nell'ambito della loro entrata in vigore”. Le conclusioni adottate, inoltre, sottolineano inoltre l’impegno del Consiglio “ad approfondire le relazioni con l'Asia centrale”. (Beb)