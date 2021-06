Usa-Cina: bandite importazioni di componenti per pannelli solari dallo Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato ieri, 24 giugno, una serie di misure tese a contrastare l'importazione da parte degli Stati Uniti di merci e materiali prodotti tramite lo sfruttamento del lavoro forzato da parte della minoranza musulmana uigura nella regione autonoma cinese dello Xinjiang. Le misure, che interessano principalmente le componenti e i materiali impiegati per la produzione di pannelli fotovoltaici, complicano ulteriormente il quadro delle ostilità commerciali tra le due maggiori Potenze mondiali. L'amministrazione Biden ha ordinato alle autorità doganali statunitensi di vietare l'importazione di prodotti a base di silicio dell'azienda Hosine Silicon Industry Co., Ltd. con sede nello Xinjiang, e delle sue controllate. "Questo decreto dimostra il nostro continuo impegno a tutela dei diritti umani e degli standard internazionali del lavoro, e promuove un mercato globale più equo e competitivo, realizzando l'impegno dell'amministrazione Biden-Harris a porre fine al lavoro forzato", recita una nota del segretario del dipartimento di Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas. (segue) (Nys)