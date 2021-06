Usa-Cina: bandite importazioni di componenti per pannelli solari dallo Xinjiang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha già bloccato le importazioni di altre categorie di merci dallo Xinjang, inclusi i lavorati del cotone e i pomodori, oltre alle merci esportate da Xinjiang Production and Construction Corps e da Dalian Ocean Fishing Co., Ltd. Gli Usa accusano la Cina di aver internato in campi di lavoro nello Xinjiang oltre un milione di uiguri e di musulmani di altre minoranze locali, e di averli sottoposti a violazioni dei diritti umani quali sequestri, sterilizzazioni e lavoro forzato. Pechino respinge tali accuse come un tentativo di intromissione negli affari interni della Cina, e afferma che i campi di detenzione siano in realtà centri di formazione professionale istituiti per contrastare l'estremismo religioso. (Nys)