Vietnam: Covid, governo rivede al ribasso obiettivi vaccinazione

- Il governo del Vietnam ha ridimensionato gli obiettivi della sua campagna di vaccinazione contro la Covid-19, in considerazione delle difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento di dosi di vaccino. Il ministro della Salute vietnamita, Nguyen Thanh Long, ha dichiarato che il Paese punta alla fine del 2021 "o all'inizio del 2022 per somministrare due dosi di vaccino ad almeno il 70 per cento della popolazione maggiore di 18 anni, conseguire l'immunità di gregge e far tornare la vita alla normalità". Il 70 per cento della popolazione adulta è un obiettivo inferiore a quello menzionato dalle autorità vietnamite appena due settimane fa. Il 5 giugno scorso Hanoi ha istituito un fondo per i vaccini per finanziare l'acquisizione di 150 milioni di dosi al costo stimato di 1,1 miliardi di dollari, sufficienti a immunizzare il 75 per cento della popolazione vietnamita di 100 milioni di persone. Ha subito una revisione anche l'obiettivo temporale, che inizialmente era stato fissato alla fine del 2021. (Fim)