Bielorussia: Protasevich e Sapega trasferiti agli arresti domiciliari

- Il dissidente bielorusso, Roman Protasevich, e la sua compagnia, la cittadina russa Sofia Sapega, sono stati trasferiti dalle rispettive strutture di detenzione a Minsk agli arresti domiciliari. È quanto riferisce il suo patrigno, Sergej Dudich, citato dal servizio russo dell’emittente britannica “Bbc”. I due erano stati arrestati lo scorso 23 maggio in seguito al dirottamento aereo nella capitale bielorussa del volo Ryanair Atene-Vilnius. Protasevich è noto in quanto fondatore del canale Telegram “Nexta” legato all’opposizione bielorussa che dallo scorso agosto contesta la rielezione dei Aleksandr Lukashenko alla presidenza. Protasevich, dal momento del suo arresto, è apparso più volte per confermare la sua colpevolezza in merito al reato imputatogli di voler organizzare delle rivolte per rovesciare l’ordine pubblico. (Rum)