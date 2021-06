Omofobia: ministra Bonetti, l'accordo sia trasversale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "tavolo-di confronto" da cui ripartire per trovare una "composizione" tra le diverse posizioni. Crede nel dialogo la ministra delle Pari opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti (unico membro nel governo di Italia viva), per non perdere l'occasione di approvare "nel minor tempo possibile" il disegno di legge Zan. "Il presidente Draghi - dice al "Corriere della Sera" - ha parlato con grande chiarezza a nome del governo e ha richiamato alla responsabilità le istituzioni, quella di esercitare il proprio ruolo anche in un percorso legislativo così importante. Perché certamente l'obiettivo di contrastare qualsiasi forma di violenza, anche quella su base transfobica, è una necessità che non solo i fatti di cronaca certificano ma che corrisponde anche alla sensibilità e alla consapevolezza acquisita dal Paese". In concreto vuol dire che "è necessario mettere in campo lo strumento più grande della democrazia, che è la politica: il dialogo della politica. Io come ministra ho accompagnato, nel rispetto del ruolo del Parlamento, e per quanto compete al governo, il primo passaggio parlamentare del ddl Zan. Ci troviamo adesso in un altro passaggio parlamentare delicato, al Senato, nel quale ovviamente il tema è che si deve arrivare all'approvazione della legge". (segue) (Res)