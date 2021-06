Recovery: ministro Franceschini, serve soprintendenza speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, in una intervista a "La Stampa" dice che "con il Recovery dobbiamo tenere insieme due esigenze: velocizzare la realizzazione delle grandi opere ma non abbassare la guardia sulla tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico. Per questo nascerà la Soprintendenza speciale che sarà operativa fino a tutto il 2026 e avrà la competenza sulle grandi opere e su quelle che toccano più soprintendenze". Poi fa un esempio: "se una linea ferroviaria attraversa il territorio tutelato da quattro soprintendenze diverse, prima era necessario il nulla osta di tutte, adesso basterà soltanto quello della Soprintendenza speciale". "Sui Beni culturali - spiega il ministro - si fa una narrazione assai fantasiosa, specie da parte di chi non li conosce bene. Le soprintendenze sono come i giornalisti o chiunque altro: ci sono quelle che lavorano bene e quelle che lavorano meno bene, c'è chi è veloce e chi non lo è". (segue) (Res)