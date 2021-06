Recovery: ministro Franceschini, serve soprintendenza speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale, però, soffrono di una cronica carenza di personale. "Questo è vero. L'età media del personale del ministero è molto alta, poco meno di sessant'anni, il che significa che non c'è stato un ricambio sufficiente. Il Covid ha poi aggravato la situazione, bloccando i concorsi. Però già con il decreto Brunetta abbiamo fatto delle assunzioni straordinarie. E poi in questi anni sono cambiate molte cose". Altra obiezione alla nuova Soprintendenza: per non perdere i soldi del Recovery, si tutelerà di meno. "Lo escludo. Non dimentichiamo che l'Italia è l'unico Paese al mondo ad aver inserito la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico nella Costituzione, e fra i principi fondamentali. Si tratta di renderla più aperta, dinamica, meno burocratica e più veloce. Senza rinunce ma anche senza irrigidirsi su posizioni ideologiche. Fra tempi più rapidie tutela non c'è contraddizione", ha concluso Franceschini. (Res)