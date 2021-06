Arabia Saudita: siglato memorandum d’intesa per investimenti agricoli all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per lo sviluppo agricolo dell’Arabia Saudita, e il Fondo saudita per lo sviluppo, hanno siglato un memorandum d’intesa per la cooperazione congiunta, lo scambio di informazioni e il sostegno nel finanziamento di progetti agricoli all’estero. Il memorandum, siglato nella sede del Fondo per lo sviluppo nazionale, giunge nel quadro di un’iniziativa di quest’ultimo per rafforzare la collaborazione tra i due Fondi, permettendo alle imprese agricole saudite di approfittare della loro integrazione, particolarmente nei Paesi in cui i due enti sono operativi. Alla firma ha presenziato il governatore del Fondo per lo sviluppo nazionale, Stephen Groff, mentre il Fondo per lo sviluppo agricolo era rappresentato dal direttore generale, Monir bin Fahd al Sahli, e il Fondo saudita per lo sviluppo era rappresentato dall’amministratore delegato Sultan bin Abdulrahman al Murshid. (Res)