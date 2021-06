Arabia Saudita: nel 2020 volume export di datteri in aumento del 17 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 le esportazioni di datteri dell’Arabia Saudita hanno raggiunto 107 Paesi, mentre il valore dell’export è cresciuto del 7,1 per cento, raggiungendo i 927 milioni di rial (207 milioni di euro). Lo riferisce il quotidiano finanziario saudita "Al Eqtisadiya". Nello stesso periodo è aumentato anche il volume dei datteri esportati, nella misura del 17 per cento, raggiungendo le 215 mila tonnellate. In generale, la produzione di datteri del Regno supera attualmente il milione e mezzo di tonnellate, che fa di Riad il secondo produttore mondiale del frutto, con circa 31 milioni di palme e più di 123 mila imprese agricole. (Res)