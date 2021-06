Emirati: Paese primo nel mondo arabo per investimenti diretti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Gli Emirati Arabi Uniti figurano al primo posto, tra i Paesi arabi, per quanto riguarda il volume degli investimenti diretti esteri (Ide), secondo un rapporto della Corporazione araba per la garanzia sugli investimenti (Daman). In base all’ultimo rapporto annuale di Daman sul clima degli investimenti, il flusso di Ide verso i Paesi arabi è aumentato nel 2020 del 2,5 per cento, a 40,5 miliardi di dollari. Secondo il rapporto, gli Emirati si trovano in prima posizione, con investimenti del valore di 19,9 miliardi di dollari, seguiti dall’Egitto (5,9 miliardi), dall’Arabia Saudita (5,5 miliardi), dall’Oman (4,1 miliardi) e dal Libano (3,1 miliardi di dollari). (Res)