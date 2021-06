Emirati: Dp World inaugura nuovo terminal per container in Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo emiratino Dp World ha inaugurato ieri un nuovo terminal per container nel porto di Berbera, nell'autoproclamata Repubblica del Somaliland, dopo la prima fase dell’espansione dello scalo. Il progetto di sviluppo del porto mira a trasformarlo in un importante centro commerciale per la regione del Corno d’Africa. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il terminal è stato inaugurato ufficialmente dal presidente del Somaliland, Musa Bihi Abdi, e dal presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato del gruppo Dp World, Sultan Ahmed bin Salim. (Res)