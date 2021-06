Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione dedicata alla stele delle unioni civili.Piazza della Scala (ore 12:00)L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno presenta il programma delle mostre del prossimo autunno e alcune anticipazioni del 2022.Diretta YouTube e WebTv del Comune di Milano (ore 12:30)Il sindaco Giuseppe Sala interviene al dibattito online "L'economia post pandemia: verso la circolarità".Diretta Youtube (ore 15:00)Commissione consiliare Sicurezza. All’ordine del giorno: presentazione del nuovo nucleo di Polizia Locale dedicato all'emergenza sociale. Partecipano la vice sindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci.Diretta YouTube (dalle 14:30 alle 16:00)REGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, visita il "Summer Camp - Conco 2021".centro sportivo comunale, via Pio X, 50 Concorezzo/MB (ore 10).Gli assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi), Alessandro Mattinzoli (Casa e Housing sociale) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) partecipano al convegno di Confagricoltura Brescia “L’agricoltura coltiva nuove opportunità - Il ruolo delle imprese agricole nello sviluppo e nella promozione del territorio e del turismo”. All’evento, che rientra nella 63 esima edizione della Fiera Agricola, Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda, intervengono anche il sindaco di Lonato del Garda, Roberto Tardani, e il presidente della sezione Agriturismo di Confagricoltura Brescia e Lombardia, Gianluigi Vimercati.Municipio sala consiliare “Celesti”, piazza Martiri della Libertà, 12 - Lonato del Garda/Bs (ore 10:30)L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, visita le imprese della provincia di Sondrio.Ragazzoni snc Pelletteria e Valigeria, via Dante, 6 - Sondrio (ore 10:30); Antica drogheria Motta, via Beccaria, 16 - Sondrio (ore 11:15); Castello di Mognol Carlo, viale Lombardia, 50 - Dubino, frazione N. Olonio/So (ore 14:00); Carcano spa, via Stelvio, 5 - Delebio/So (ore 15:30)VARIEConferenza stampa congiunta di Matteo Salvini e di Eugenio Filograna, presidente Movimento Autonomi e Partite Iva, dal titolo: “L’Italia riparte, prima il lavoro”.Fondazione Stelline, corso Magenta, 61 (ore 10:30)Conferenza stampa dal titolo “Il diritto alla salute nella città metropolitana di Milano”, promossa dal Coordinamento lombardo per il Diritto alla Salute. Partecipano Fulvio Aurora, responsabile nazionale vertenze giudiziarie di Medicina Democratica e portavoce del Coordinamento lombardo per il Diritto alla Salute, Giovanna Capelli, portavoce del Coordinamento Melegnano/Martesana per il Diritto alla Salute; Nadia Riva, portavoce del Comitato Difesa Sanità Pubblica Milano, città metropolitana del sud ovest e Andrea Viani, portavoce del Coordinamento Lodigiano per il Diritto alla Salute.Modalità telematica (ore 11:00)Il segretario generale della Filt Cgil Lombardia incontra i giornalisti per fare il punto sulla condizione del settore della logistica e del trasporto merci in Lombardia, presentare le proposte per il settore e illustrare i dati di insediamento della Filt Cgil.Sede della Cgil Lombardia, via Palmanova, 22 (ore 16:00)Forza Italia lancia la campagna elettorale per le comunali con l'evento "Milano, ci siamo”. Intervengono il presidente Silvio Berlusconi, il coordinatore nazionale Antonio Tajani, il ministro Mariastella Gelmini e la responsabile dei Rapporti con gli alleati Licia Ronzulli. Presenti anche Gianluca Comazzi (capogruppo in Regione Lombardia), Marco Bestetti (presidente di Municipio), Giulio Gallera (presidente della Commissione Bilancio in Regione Lombardia), Fabrizio De Pasquale (capogruppo in Consiglio comunale a Milano) e Alan Rizzi (sottosegretario in Regione Lombardia) e tanti prossimi candidati della squadra milanese.Palazzo delle Stelline - Sala Volta, corso Magenta, 61 (ore 17:00) (Rem)