Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 25 giugno, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e Pari Opportunità. Odg: illustrazione resoconto 36° Lovers Film FestivalOre 10 - Parco Dora: inaugurazione del lotto Valdocco Nord e del Parco Culturale Iron Valley.Ore 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e II. Odg: grattacielo Rai sito in via Cernaia 33. Presa atto modifica destinazione - cancellazione vincolo - corrispettivo euro 3.415.198,49 soggetto ad ulteriore aggiornamento Istat. ApprovazioneOre 13 - conferenza CapigruppoOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni SMart City e II. Odg: ITCILO: progettualità sviluppate e nuove prospettive di collaborazione con la Città di TorinoREGIONEore 9, Videoconferenza, Educazione finanziaria come strumento d’inclusione finanziaria e recupero dell’autonomia economica, corso di formazione per operatori a cura dell'Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento in collaborazione con la Fondazione Don Mario Operti Onlus.ore 10, Fossano (Cn), Casa di reclusione (via Don Bosco 48), il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano partecipa alla festa della Polizia penitenziaria.ore 18, Ovada (Al), Enoteca regionale del Monferrato (via Torino 69), Raccontare il passato, scrivere il presente, incontro con lo scrittore Marco Balzano nell'ambito dell'iniziativa Benedicta Festival - Arte e manutenzione della Memoria, a cura dell'Associazione Memoria della Benedicta con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione. (Rpi)