Ue: Consiglio Ue, prima giornata di lavori incentrata su migranti, Russia e legge Lgbtqi ungherese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immigrazione, il dialogo con la Russia e il dibattito sulla legge Lgbti ungherese: sono stati questi i temi centrali della prima giornata di lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. La questione dei migranti ha trovato spazio durante la riunione del Consiglio su richiesta precisa dell’Italia. Il governo di Roma ha spiegato di voler pervenire a una gestione equilibrata, efficace e umana della dinamica migratoria e, non a caso, la nuova strategia adottata prevede una maggiore cooperazione con i Paesi di origine e di transito facendo uso di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili e in collaborazione con l’Unhcr (l’Alto commissariato Onu per i rifugiati) e l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim). Come riferito da fonti di Palazzo Chigi, infatti, durante la discussione sull'immigrazione, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha chiesto per prima cosa al presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, se intendesse intervenire sul tema o se, invece, potessero essere approvate le conclusioni sul punto così come erano state predisposte. A quanto si apprende, il premier Draghi ha detto di non aver nulla da aggiungere, a meno che non ci fossero richieste di emendamenti. Per questo, la proposta delle conclusioni è stata approvata immediatamente. Dal documento approvato dai 27, infatti, emerge la volontà di affrontare le cause più profonde dei flussi migratori, sostenendo i rifugiati e gli sfollati e sviluppando capacità di gestione; sradicando il contrabbando e la tratta di esseri umani e rafforzando il controllo delle frontiere; attraverso la cooperazione in materia di ricerca e soccorso, gestendo le migrazioni legali nel rispetto delle competenze nazionali e garantendo il rimpatrio e la riammissione. (segue) (Beb)