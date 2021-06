Ue: Consiglio Ue, prima giornata di lavori incentrata su migranti, Russia e legge Lgbtqi ungherese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del dialogo con Mosca – dopo l’iniziativa della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron di far ripartire i consigli Ue-Russia – sono emerse inizialmente le divisioni fra i 27 leader europei. Dalle conclusioni, tuttavia, emerge un tentativo debole di riaprire il dialogo e comunque condizionato al rispetto da parte di Mosca di alcuni principi ritenuti inviolabili. A quanto si legge, l'Unione europea è impegnata a favore a “un dialogo selettivo” ma, allo stesso tempo, chiede che la leadership russa dimostri una dedizione e un impegno politico più costruttivi e ponga fine alle azioni contro l'Ue, i suoi Stati membri e i Paesi terzi. Al tempo stesso, i 27 hanno nuovamente condannato “le limitazioni alle libertà fondamentali” e la necessità di confermare “una risposta ferma e coordinata dell'Ue e degli Stati membri a qualsiasi ulteriore attività nociva, illegale e destabilizzante della Russia”, senza escludere “misure restrittive, comprese sanzioni economiche”. A quanto si apprende, la posizione è ampiamente condivisa dal governo italiano: Draghi, infatti, intervenendo al vertice ha affermato che l’Ue non deve tagliare tutti i canali di comunicazione con la Russia e che l'Italia è disponibile a sostenere la proposta di Francia e Germania di revisione dei formati d'incontro con Mosca. Il premier ha sottolineato che la Russia resta un interlocutore inevitabile data la collocazione geografica del Paese e il suo peso a livello mondiale e regionale, ma ha ribadito l’importanza di mantenere una posizione di fermezza e franchezza su temi come la violazione dei diritti, le limitazioni delle libertà e le interferenze nel funzionamento delle istituzioni democratiche. (segue) (Beb)